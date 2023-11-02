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ЦСКА — «Оренбург»: Чалов оформил дубль

ЦСКА — «Оренбург»: Чалов оформил дубль
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Сегодня, 2 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются ЦСКА и «Оренбург». Игра группы А проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте Фёдор Чалов реализовал 11-метровый.

На 37-й минуте Эмирджан Гюрлюк в центре поля выиграл борьбу у Саши Зделара, дотащил мяч до штрафной хозяев, ушёл от Виллиана Роши и пробил точно в левый нижний угол.

На 42-й минуте Мойзес навесил с левого фланга, мяч дошёл на другой край штрафной до Келлвена, который скинул на линию вратарской, где Антон Заболотный успел подняться на ноги и головой пробил аккуратно в угол ворот.

на 74-й минуте Фёдор Чалов оформил дубль. Файзуллаев обокрал Гойковича, вошёл в штрафную по левому краю и прострелил на линию вратарской на Чалова, которой забивал уже в пустые ворота.

Fonbet Кубок России . Группа A
02 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Чалов – 35'     1:1 Гюрлюк – 37'     2:1 Заболотный – 42'     3:1 Чалов – 74'    

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА набрал восемь очков и располагается на втором месте группы А. У «Оренбурга» 11 очков после аналогичного количества игр, он занимает первое место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече ЦСКА разгромил «Оренбург» со счётом 6:0.

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