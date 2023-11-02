Отца Луиса Диаса похитила группировка, принадлежащая Армии национального освобождения

В правительстве Колумбии заявили, что отец футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса был похищен группировкой, которая принадлежит Армии национального освобождения (АНО).

«Сегодня мы официально узнали, что похищение 28 октября в Барранкасе, департамент Ла-Гуахира, жертвами которого стали Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, отец и мать футболиста Луиса Фернандо Диаса Маруланды, было совершено группировкой, принадлежащей к АНО. Хотя госпожа Маруланда была освобождена через несколько часов, отец игрока уже пять дней лишен свободы», — говориться в заявлении главы переговорной группы правительства Колумбии с АНО Отти Патиньо, опубликованом на странице организации в соцсети Х (ранее Твиттер).

В заявлении также говориться, что мирные переговорщики правительства провели переговоры с АНО, требуя немедленного освобождения Диаса-старшего.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в Колумбии были похищены родители Диаса. Мать футболиста нашли, а вот поиски отца продолжаются до сих пор.