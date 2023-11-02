«Динамо» — «Пари НН»: Севикян вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра 6-го тура в группе D проходит стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. Матч обсуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте Эдгар Севикян вывел «Пари НН» вперёд.

В текущем сезоне команды дважды встречались друг с другом. В матче Кубка России победу одержали футболисты «Пари НН» (1:1, по пен.4:3). В матче 8-го тура РПЛ победитель выявлен не был, встреча завершилась вничью 1:1.

После пяти сыгранных матчей «Пари НН» потерял все шансы на продолжения борьбы в турнире. Подопечные Сергея Юрана набрали два очка и находятся на последнем месте в группе D. В активе «Динамо» восемь очков. Москвичи идут на третьем месте, отставая от «Краснодара» на три очка.