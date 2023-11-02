Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торино — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов и Файзуллаев праздновали гол, Федотов радовался у бровки. Фото победы ЦСКА

Чалов и Файзуллаев праздновали гол, Федотов радовался у бровки. Фото победы ЦСКА
ЦСКА обыграл «Оренбург»
Комментарии

2 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Оренбург». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 35-й минуте: форвард «армейцев» Фёдор Чалов реализовал 11-метровый. Спустя две минуты гости восстановили равновесие благодаря голу Эмирджана Гюрлюка, однако к 42-й минуте ЦСКА вновь вышел вперёд: отличился нападающий Антон Заболотный.

Итоговый счёт встречи установил Чалов во втором тайме: на 74-й минуте он забил с передачи Аббосбека Файзуллаева.

На данный момент после шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством баллов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android