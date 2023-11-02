Зделар: почему бы ЦСКА не выиграть Кубок второй раз подряд?

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о том, смогут ли армейцы выиграть Кубок России второй раз подряд.

«Для нас было очень важно победить с «Краснодаром». Для нас важна каждая встреча. Сможем ли второй раз подряд выиграть Кубок? Почему нет?», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале турнира «Краснодар» в послематчевой серии пенальти. Матч проходил на московском стадионе «Лужники». В основное время команды сыграли со счётом 1:1. На 32-й минуте игры гол с пенальти забил нападающий ЦСКА Чалов. На 50-й минуте нападающий «быков» Кордоба забил ответный мяч. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба (6:5).