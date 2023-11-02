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Деограсия: обидно, что у ЦСКА играл почти стартовый состав, у нас была ротация

Деограсия: обидно, что у ЦСКА играл почти стартовый состав, у нас была ротация
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 6-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3) заявил, что ему было обидно за то, что у армейцев играл почти стартовый состав.

«Впечатления по игре? Если посмотреть на счёт, он не очень справедливый. Мы совершили глупые ошибки, после которых нам забили гол. Хотел бы поздравить ЦСКА, а мы будем готовиться к следующему матчу.

Почему армейцы были лучше? Обидно, что у ЦСКА играл почти стартовый состав, у нас была ротация. Мы старались действовать через фланг. Мы собирались создавать опасность через фланг, но совершили две ошибки. После этого нам забили два мяча. Из‑за таких ошибок проигрываем матчи, — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

После шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством баллов. Жеребьёвка плей‑офф Кубка России пройдёт 3 ноября.

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