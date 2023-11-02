Нани: в «МЮ» много талантливых игроков, но нет ни самопожертвования, ни боевого духа

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани, в нынешнем сезоне выступающий за турецкую команду «Адана Демирспор», высказался об игре английского клуба.

«Когда мы играли в «Манчестер Юнайтед», одной из особенностей клуба было то, что можно было пропустить трижды за 15 минут, когда до конца игры остаётся 10 минут – и вот тогда можно было увидеть, что такое сила духа. Речь уже шла не о таланте, а о том, чтобы забить мяч в ворота. Мы делали то, что было необходимо.

Сейчас, наблюдая за игрой «МЮ», можно увидеть много талантливых игроков, может, даже больше, чем в наше время – с точки зрения техники все они одарены. Но в игре нет ни самопожертвования, ни боевого духа. Настоящий игрок, звезда «Манчестера», должен переломить игру – ничего не получится, если этого не сделать», — приводит слова Нани ESPN со ссылкой на подкаст «1 PARA 1».