Источник: в «Манчестер Юнайтед» не рассматривают вариант с заменой тен Хага

В «Манчестер Юнайтед» отрицают какие-либо идеи об увольнении и замене главного тренера команды Эрика тен Хага на фоне неудовлетворительных результатов «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники, приближённые к клубу.

В «Манчестер Юнайтед» также отрицают факт контактирования с другими специалистами, которые в теории могли бы заменить тен Хага. Подчёркивается, что информация о желании руководителей клуба назначить нового главного тренера для «красных дьяволов» является ложной.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что манчестерский клуб рассматривает на замену нидерландскому специалисту тренера «Спортинга» Рубена Аморима и Зинедина Зидана.

Вчера, 1 ноября, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги команда тен Хага разгромно проиграла «Ньюкаслу» со счётом 3:0 и покинула этот турнир. В составе победителей отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.