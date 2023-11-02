«Ростов» — «Урал»: гол Комличенко вывел хозяев вперёд

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и «Урал». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 67-й минуте Тугарев классно отборолся на правом фланге, далее последовала подача Уткина во вратарскую, где Комличенко, опередив защитника, протолкнул мяч в сетку ворот.

Ранее, на 45-й минуте встречи, счёт в матче открыл футболист «Ростова» Виктор Мелёхин. На 50-й минуте нападающий «Урала» Шеттине сравнял счёт.

После пяти туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в группе B. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» также заработал восемь очков и находится на второй строчке. Возглавляет квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков после шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.