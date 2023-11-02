Федотов — о Мухине: итальянская виза получена. Послезавтра он уже улетит на операцию

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что полузащитник Максим Мухин получил визу и скоро отправится на операцию после тяжёлой травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Есть ли какие-либо новости насчёт Максима Мухина? Итальянская виза получена — это произошло буквально сегодня. Послезавтра он уже улетит на операцию. Надеемся, всё произойдёт благополучно, и Максим приступит к реабилитации», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Сегодня, 2 ноября, состоялся заключительный матч группового этапа Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Оренбургом». Встреча завершилась уверенной победой москвичей со счётом 3:1. Армейцы вышли из группы с первого места группы А. В активе команды 11 очков после шести игр.