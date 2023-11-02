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«Ростов» — «Урал»: защитник гостей Филипенко получил красную карточку

«Ростов» — «Урал»: защитник гостей Филипенко получил красную карточку
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В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и «Урал». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа B
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелёхин – 45'     1:1 Шеттине – 50'     2:1 Комличенко – 67'    
Удаления: нет / Филипенко – 84'

На 84-й минуте Акбашева в контратаке «Ростова» сбили на подступах к штрафной. Филипенко получил жёлтую карточку, которая стала второй для защитника «Урала».

Ранее, на 45-й минуте встречи, счёт в матче открыл футболист «Ростова» Виктор Мелёхин.

На 50-й минуте нападающий «Урала» Шеттине сравнял счёт. На 67-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд благодаря голу нападающего Николая Комличенко.

После пяти туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в группе B. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» также заработал восемь очков и находится на второй строчке. Возглавляет квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков после шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.

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