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Торино — Фрозиноне. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Торино» — «Фрозиноне»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Италии

«Торино» — «Фрозиноне»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Италии
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Торино» и «Фрозиноне». Встреча начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Италии . 1/16 финала
02 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Фрозиноне
Фрозиноне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Торино»: Джемелло, Зима, Буонджорно, Родригес, Лацаро, Линетты, Тамез, Гинейтис, Войвода, Сапата, Санабрия.

«Фрозиноне»: Черофолини, Лирола, Околи, Монтеризи, Квернадзе, Бурабья, Маццители, Ойоно, Брешианини, Ибрахимович, Хеддира.

В первом раунде Кубка Италии «Торино» была побеждена команда «ФеральпиСало» со счётом 2:1. В свою очередь, «Фрозиноне» в первом раунде этого турнира обыграл «Пизу» со счётом 1:0.

В последних пяти матчах команда из «Торино» потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и одержала одну победу. «Фрозиноне» на аналогичном отрезке также трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз выиграл.

Последний раз команды встречались в сезоне-2018/2019. В первом круге «Торино» обыграл «Фрозиноне» со счётом 3:2, а во втором «Торино» одержал победу со счётом 2:1.

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