Первый крытый футбольный манеж в Чувашии построят до конца 2024 года

Глава Министерства спорта Чувашии Василий Петров заявил, что строительство первого в Чувашии крытого футбольного манежа завершится не позднее 24 декабря 2024 года.

«Заключён государственный контракт на строительство первого в республике крытого футбольного манежа. По контракту срок выполнения строительных работ — 30 ноября 2024 года, ввод объекта в эксплуатацию — не позднее 24 декабря 2024 года.

Крытый футбольный манеж даёт возможность вести тренировочный процесс в комфортных условиях круглый год. Появление объекта позволит региону претендовать на присвоение статуса регионального центра подготовки футболистов РФС», — приводит слова Петрова ТАСС.

Футбольный манеж возведут на средства республиканского бюджета по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».