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Защитник «Оренбурга» Гойкович заявил, что раздумывает об уходе из команды

Защитник «Оренбурга» Гойкович заявил, что раздумывает об уходе из команды
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что раздумывает об уходе из команды, потому что ему нужен новый вызов в карьере.

«Мой контракт действует до лета 2024 года. Будем смотреть. Важный вопрос, останется ли команда в РПЛ.

Есть ли желание остаться? Честно, не знаю. Я здесь уже три с половиной года. Мне нужен новый вызов. Зимой будем обсуждать, что происходит.

Устал ли от России? Нет, от России не устал. «Оренбург» — это команда, в которой я играю дольше всего. Раньше я задерживался в одном клубе только на пару лет, а тут уже три с половиной», — приводит слова Гойковича «Матч ТВ».

Боснийский защитник в этом сезоне принял участие за «Оренбург» в 16 матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

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