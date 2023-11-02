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Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему выпустил основной состав в Кубке с «Оренбургом»

Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему выпустил основной состав в Кубке с «Оренбургом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему выпустил основной состав на матч 6-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

«Лучшая тренировка — это игра, тем более победная игра, которая даёт возможность восстановиться быстрее. Было принято такое решение. Сегодня игроки ничего себе не травмировали и получили равноценную нагрузку. У нас есть время, чтобы восстановиться и 5 ноября уже играть дальше в чемпионате», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

По итогам шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА расположился на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков. Жеребьёвка плей офф Кубка России пройдёт завтра, 3 ноября.

Напомним, 5 ноября ЦСКА встретится с «Пари НН» в рамках МИР РПЛ. Игра пройдёт в Москве.

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