Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему выпустил основной состав в Кубке с «Оренбургом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему выпустил основной состав на матч 6-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

«Лучшая тренировка — это игра, тем более победная игра, которая даёт возможность восстановиться быстрее. Было принято такое решение. Сегодня игроки ничего себе не травмировали и получили равноценную нагрузку. У нас есть время, чтобы восстановиться и 5 ноября уже играть дальше в чемпионате», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

По итогам шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА расположился на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков. Жеребьёвка плей офф Кубка России пройдёт завтра, 3 ноября.

Напомним, 5 ноября ЦСКА встретится с «Пари НН» в рамках МИР РПЛ. Игра пройдёт в Москве.