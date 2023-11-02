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Гендиректор «Динамо» прокомментировал волевую победу над «Пари НН»

Гендиректор «Динамо» прокомментировал волевую победу над «Пари НН»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1). Голами в составе «Динамо» отметились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Концовка была очень нервной, с трудом. Но спасибо Ярику — он наш спаситель: вытащил команду, подарил клубу и болельщикам дополнительный матч.

Подождём жеребьёвку. Все соперники сильные, будем рады сыграть с любой командой», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Эта победа позволила «Динамо» обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. Таким образом, москвичи продолжат своё выступление в Пути РПЛ Кубка России, в то время как краснодарцы отправятся в Путь регионов. «Пари НН» занял последнее место в группе.

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