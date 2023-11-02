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Игрок «Тоттенхэма» Кулушевски объяснил разницу между Постекоглу и Конте

Игрок «Тоттенхэма» Кулушевски объяснил разницу между Постекоглу и Конте
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Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски ответил на вопрос о том, в чём состоит отличие между нынешним главным тренером «шпор» Ангелосом Постекоглу и бывшим наставником лондонской команды Антонио Конте.

«Он привнёс много счастья и радости в команду. Он заставил нас поверить в себя. Он — фантастический человек, невероятный тренер, и мы очень счастливы, что можем работать с таким специалистом, как он», — приводит слова Кулушевски журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» минувшим летом. При нём после десяти туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 26 очков и на текущий момент занимают первое место в чемпионате. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

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