Стали известны все участники плей-офф Кубка России

Сегодня, 2 ноября, завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.

В верхней сетке 1/4 финала плей-офф (Путь РПЛ) сыграют московские «Локомотив», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», калининградская «Балтика», а также «Оренбург» и «Ростов». Проигравшие в верхней сетке получат ещё один шанс в нижней.

В нижнюю сетку 1/4 финала плей-офф (Путь регионов) по итогом группового этапа Пути РПЛ отправились екатеринбургский «Урал», грозненский «Ахмат», «Краснодар» и «Сочи».

Ранее до этой стадии добрались подмосковные «Химки», московская «Родина», астраханский «Волгарь» и «СКА-Хабаровск».

Жеребьёвка следующей стадии Пути регионов и Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдёт завтра, 3 ноября.