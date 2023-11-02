«Торино» — «Фрозиноне»: гости открыли счёт в матче

В эти минуты идёт матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встречаются «Торино» и «Фрозиноне». На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте встречи Лирола с фланга сделал заброс в штрафную, Монтеризи поборолся, а Ибрахимович подкараулил отскок и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот.

В первом раунде Кубка Италии «Торино» удалось победить команду «ФеральпиСало» со счётом 2:1. В свою очередь, «Фрозиноне» в первом раунде этого турнира обыграл «Пизу» со счётом 1:0.

В последних пяти матчах команда из «Торино» потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и одержала одну победу. «Фрозиноне» на аналогичном отрезке также трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз победил.

Последний раз команды встречались в сезоне-2018/2019. В первом круге «Торино» обыграл «Фрозиноне» со счётом 3:2, а во втором «Торино» одержал победу со счётом 2:1.