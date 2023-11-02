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«Майнц» объявил об отставке главного тренера команды Свенссона

«Майнц» объявил об отставке главного тренера команды Свенссона
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Немецкий «Майнц» объявил об отставке главного тренера команды Бо Свенссона.

«Бо Свенссон больше не является тренером «Майнца». 44-летний специалист решился на этот шаг после долгого разговора со спортивным директором Мартином Шмидтом в четверг. На данный момент Ян Зиверт, бывший тренер «Майнца» U23, возглавит команду Бундеслиги и будет ею руководить на домашнем матче с «РБ Лейпциг» в субботу.

Бывший профессиональный и юношеский тренер «Майнца» Свенссон возглавил команду Бундеслиги в январе 2021 года и помог ей остаться в лиге, совершив сенсационное возвращение. В последних двух сезонах клуб финишировал на восьмом и девятом месте, но в этом сезоне команда всё ещё ждёт первую победу в чемпионате», — сообщает пресс-служба клуба.

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