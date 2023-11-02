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Тюкавин: «Динамо» не хотелось играть в Пути регионов. Рады победе

Тюкавин: «Динамо» не хотелось играть в Пути регионов. Рады победе
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу бело-голубых в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1).

«Очень тяжёлый матч. Опять не реализовали много моментов, почему-то мяч не летит в ворота. Но на последних секундах вырвали победу — мы этому очень рады. Сильно радовались. Заняли второе место в группе, что и было нужно.

Конечно, не хотелось играть по Пути регионов. Хорошо, что мы заняли второе место. У нас будет ещё одна игра в этом году», — передает слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Эта победа позволила «Динамо» обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. Москвичи продолжат своё выступление в Пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» занял последнее место в группе.

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