Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Рода. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Мазрауи, поддержавший Палестину, встретился с членами еврейской общины

Игрок «Баварии» Мазрауи, поддержавший Палестину, встретился с членами еврейской общины
Комментарии

На минувшей неделе марокканский защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи, ранее поддержавший Палестину в конфликте с Израилем, встретился с представителями еврейской общины Мюнхена. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации источника, Мазрауи сам стал инициатором этой встречи. Вместе с марокканским защитником на встрече присутствовал генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен. Еврейская община была представлена бывшим президентом Центрального совета евреев Германии Шарлоттой Кноблох и политическим деятелем Питером Гуттманном.

Сообщается, что между сторонами состоялся открытый и доверительный разговор, однако в «Баварии» не посчитали нужным рассказывать о его содержании и результатах.

Материалы по теме
Президент «Маккаби Германия»: реакция «Баварии» на пост Мазрауи абсолютно неприемлема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android