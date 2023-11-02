Игрок «Баварии» Мазрауи, поддержавший Палестину, встретился с членами еврейской общины

На минувшей неделе марокканский защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи, ранее поддержавший Палестину в конфликте с Израилем, встретился с представителями еврейской общины Мюнхена. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации источника, Мазрауи сам стал инициатором этой встречи. Вместе с марокканским защитником на встрече присутствовал генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен. Еврейская община была представлена бывшим президентом Центрального совета евреев Германии Шарлоттой Кноблох и политическим деятелем Питером Гуттманном.

Сообщается, что между сторонами состоялся открытый и доверительный разговор, однако в «Баварии» не посчитали нужным рассказывать о его содержании и результатах.