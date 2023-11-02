Тюкавин: после гола в прошлом матче я выдохнул, спало давление

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от завершения безголевой серии.

«Конечно, выдохнул после того, как прервал серию без голов. Спал груз и давление. Но я не переставал тренироваться и работать над завершением», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра 6-го тура в группе D проходила стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В составе хозяев отличились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. За «Пари НН» забил Эдгар Севикян.

Эта победа позволила «Динамо» обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. Москвичи продолжат своё выступление в Пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» занял последнее место в группе.