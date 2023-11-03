Агент Вахании: совру, если скажу, что такое развитие Ильи стало абсолютно ожидаемым

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, высказался о выступлениях игрока в текущем сезоне.

«Совру, если скажу, что такое развитие карьеры Ильи для меня стало абсолютно ожидаемым. Думаю, его прогресс стал в какой-то степени неожиданностью для большинства людей, которые вовлечены в российский футбол. Да, его качества и квалификацию как игрока я знал давно, но их важно было подтвердить на новом, более высоком уровне. У кого-то на это уходит не один год. Здорово, что сейчас он это делает – попал в правильную атмосферу, к правильному тренеру, а тот в него поверил. Илья пользуется шансом, и это его стопроцентная заслуга. Он, можно сказать, вгрызся в эту возможность.

Попадание в сборную России дополнительный показатель признания прогресса? Так и есть. Илья – очень трудолюбивый парень. У него всегда были задатки игрока РПЛ, но он никогда не оказывался в этой конкурентной среде. И попав туда сейчас, он подтверждает свои возможности.

Потенциал у Ильи действительно очень высок? Очень сложно предполагать. Пять месяцев назад футболист играл во Второй лиге. Большинство клубов не то что РПЛ, но и ФНЛ в него не поверили. Потенциал футболиста проявляется в случае веры в него, а дальше уже кто как воспользуется шансом. На данном этапе «Ростов» дал ему возможность проявить себя на таком уровне. И то, что мы видим – о многом говорит.

Ещё один показательный момент по Илье – буквально полтора-два года назад мы обсуждали с ним, что нужно улучшать в его игре. Были, например, проблемы с последним пасом. Он был всегда хорош в оборонительных действиях, подключался в атаку активно, но с передачами в финальную треть, кроссами проблемы имелись. Он это тоже понимал и в течении года индивидуально работал над этими аспектами на территории академии «Зенита», просто регулярно отрабатывал именно эти компоненты. Владислав Радимов, например, вложивший в этого парня очень много, уверен, тоже подтвердит, что Илья очень целеустремленный футболист, крайне трудолюбивый. Сейчас мы видим результат этой работы, он действительно прибавил в этих действиях», — приводит слова агента «РБ Спорт».