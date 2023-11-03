Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: я не знаю, когда смогу начать играть в футбол

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о травме, полученной им в начале сезона.

«Я травмирован уже три месяца, но у меня всё хорошо, потому что лечение идёт по плану. Однако мне не назвали дату моего возвращения, и когда я снова смогу начать играть в футбол. Надеюсь, что всё будет в порядке, когда я вернусь. Это травма произошла из-за игровой перегрузки, а также из-за того, что я принимал участие в матчах, когда у меня были другие травмы», — приводит слова Де Брёйне Mundo Deportivo.

Напомним, бельгийский полузащитник получил травму в матче первого круга английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который закончился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0. По информации СМИ, Де Брёйне пропустит три-четыре месяца.