Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Рода. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: я не знаю, когда смогу начать играть в футбол

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: я не знаю, когда смогу начать играть в футбол
Комментарии

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о травме, полученной им в начале сезона.

«Я травмирован уже три месяца, но у меня всё хорошо, потому что лечение идёт по плану. Однако мне не назвали дату моего возвращения, и когда я снова смогу начать играть в футбол. Надеюсь, что всё будет в порядке, когда я вернусь. Это травма произошла из-за игровой перегрузки, а также из-за того, что я принимал участие в матчах, когда у меня были другие травмы», — приводит слова Де Брёйне Mundo Deportivo.

Напомним, бельгийский полузащитник получил травму в матче первого круга английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который закончился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0. По информации СМИ, Де Брёйне пропустит три-четыре месяца.

Материалы по теме
Легенда «Челси» Терри заявил, что не представлял Салаха и Де Брёйне в качестве звёзд АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android