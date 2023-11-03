«Аякс» одержал первую победу с августа, обыграв «Волендам»

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч 3-го перенесённого тура нидерландской Эредивизии между амстердамским «Аяксом» и «Волендамом». Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином ван ден Керкхофом (Нидерланды). Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

На 57-й минуте Стивен Бергвейн с передачи Брайана Бробби открыл счёт в матче.

На 89-й минуте Чуба Акпом после паса Бергвейна увеличил преимущество амстердамцев.

«Аякс» одержал свою первую победу с августа, обыграв своего конкурента по турнирной таблицы. На данный момент амстердамцы после девяти сыгранных матчей в нидерландской Эредивизии находятся на 15-й строчке с восьмью очками. «Волендам» после 10 матчей располагается в зоне вылета, на 17-й позиции с семью баллами.