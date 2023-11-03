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Шервуд: Рашфорд достаточно хорош, чтобы играть за «Сити». Пеп правильно использовал бы его

Шервуд: Рашфорд достаточно хорош, чтобы играть за «Сити». Пеп правильно использовал бы его
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде.

«На мой взгляд, Маркус Рашфорд достаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Сити». Но наблюдая за ним в последние месяцы в «Манчестер Юнайтед», я бы назвал это безумием. Я верю, что Пеп Гвардиола мог бы купить его. Если бы Рашфорд работал с ним, то Пеп бы использовал его, как лучше для Маркуса. Когда он играет за сборную Англии, он играет неплохо.

Ему нужны люди, играющие рядом с ним и дающие ему мяч в нужных местах. Его критикуют за то, что он не обыгрывается с партнёрами, но если он не получает мяч, когда выходит вперёд, зачем ему это делать? Если вы продолжите отдавать ему мяч в нужных местах поля, он сделает разницу. Гвардиола позаботился бы об этом», — приводит слова Шервуда Goal.com.

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