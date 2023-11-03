«Фрозиноне» обыграл «Торино» и стал последним участником 1/8 финала Кубка Италии

«Торино» проиграл «Фрозиноне» в дополнительное время в матче 1/16 финала Кубка Италии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине.

Счёт в матче открыл на 5-й минуте полузащитник «Фрозиноне» Арийон Ибрахимович. На 31-й ответный мяч забил чешский защитник хозяев Давид Зима с передачи Гвидаса Гинейтиса. Основное время матча закончилось вничью 1:1, а в дополнительное победный гол у «Фрозиноне» забил бразильский хавбек Рейниер с передачи Кайо Жорже на 98-й минуте.

Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Саба Сазонов провёл весь матч в запасе «Торино».

Это была последняя игра на стадии 1/16 финала. В 1/8 финала соперником «Фрозиноне» будет «Наполи». Встреча состоится 19 декабря в Неаполе.