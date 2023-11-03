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«Фрозиноне» обыграл «Торино» и стал последним участником 1/8 финала Кубка Италии

«Фрозиноне» обыграл «Торино» и стал последним участником 1/8 финала Кубка Италии
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«Торино» проиграл «Фрозиноне» в дополнительное время в матче 1/16 финала Кубка Италии — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине.

Счёт в матче открыл на 5-й минуте полузащитник «Фрозиноне» Арийон Ибрахимович. На 31-й ответный мяч забил чешский защитник хозяев Давид Зима с передачи Гвидаса Гинейтиса. Основное время матча закончилось вничью 1:1, а в дополнительное победный гол у «Фрозиноне» забил бразильский хавбек Рейниер с передачи Кайо Жорже на 98-й минуте.

Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Саба Сазонов провёл весь матч в запасе «Торино».

Это была последняя игра на стадии 1/16 финала. В 1/8 финала соперником «Фрозиноне» будет «Наполи». Встреча состоится 19 декабря в Неаполе.

Кубок Италии . 1/16 финала
02 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 2
ДВ
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 Ибрахимович – 5'     1:1 Зима – 31'     1:2 Рейниер – 98'    
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