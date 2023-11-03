Франческо Тотти: мне не понравилось, как закончилась моя история с «Ромой»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что готов вернуться в клуб.

«Я провёл в «Роме» тридцать лет. Я проявил уважение ко всем и уволился с другой работы. Я сказал нет «Реалу» и другим, потому что хотел только ту футболку. Мне не понравилось, как закончилась моя история с «Ромой». Когда в футболе ты больше не нужен, уважение теряется.

С определённой ролью я хотел бы вернуться. И я бы хотел поговорить с Моуринью, он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он не тренировал меня в моей карьере. В «Роме» знают, что если я им понадоблюсь для серьёзных дел, я буду рад протянуть им руку помощи», — приводит слова Тотти AS.

В составе «Ромы» Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007).

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