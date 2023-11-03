Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после выхода в плей-офф Кубка Росси

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам клуба в раздевалке после победы в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Парни, первый этап прошли. Двигаемся дальше. Всех с победой и пошло восстановление. Следующая игра не за горами. Браво», — сказал Федотов в раздевалке клуба.

По итогам шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА расположился на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков.

Отметим, ЦСКА является действующим победителем Кубка России. Команда в финальном матче прошлого сезона обыграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 6:5 в серии пенальти).