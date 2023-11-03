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Главный тренер «ПСЖ» Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для «Золотого мяча»

Главный тренер «ПСЖ» Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для «Золотого мяча»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о перспективах нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Конечно, для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в «ПСЖ» стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много «Золотых мячей». Я в этом не сомневаюсь», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

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