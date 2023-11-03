Джуд Беллингем рассказал о своих планах на карьеру в ближайшие пять лет

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, чего хочет добиться в течение ближайших пяти лет.

«Я надеюсь на пять побед в Лиге чемпионов, победу на Евро и, возможно, на чемпионате мира. Я всегда настроен настолько оптимистично, насколько это возможно. Я не вижу смысла играть, думая, что мы проиграем. Каждый год ты должен участвовать в каждом турнире, думая, что сможешь его выиграть. Иначе какой в этом смысл?

Поэтому трудно точно определить, какие именно титулы я хочу выиграть и в каком количестве. Я просто предпочитаю продолжать добиваться хороших результатов, играть на своем уровне. Если моя семья будет здорова и счастлива через пять лет, это самое главное», – приводит слова Беллингема L'Équipe.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной»:

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