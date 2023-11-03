Беллингем рассказал, что в детстве ему не нравился футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем заявил, что в детстве ему не нравился футбол.

«Поначалу футбол мне не нравился. Знаю, это удивительно, потому что я сойду с ума, если сейчас отнять у меня футбол. Я ходил на тренировки и собирал траву и цветы, а также делал небольшие букетики маргариток для мамы», – приводит слова Беллингема L'Équipe.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

«Реал» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 28 очков в 11 матчах.

Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной»:

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