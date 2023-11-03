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Лисандро Мартинес отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Лисандро Мартинес отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о вручении «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Для меня это повод для гордости. Лео… Нет слов, которые могут описать его величие. Для меня он лучший игрок в истории.

То, что он мой партнёр, – это невероятно. Он заслуживает победы во всём – в первую очередь из-за того, каким человеком он является. Он уже абсолютно всё выиграл, так что он заслуживает всего этого», – приводит слова Мартинеса Infobae.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

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