Тюкавин: думал, «Золотой мяч» получит Холанд или Мбаппе. Но заслуженно вручили Месси

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кого считал фаворитами на «Золотой мяч».

«Если «Золотой мяч» вручили Месси, то, значит, заслужено. Кто заслужил по сезону? Я думал, что награду получит Холанд или Мбаппе», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября в парижском театре Шатле. Награду выиграл вингер «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В прошлом сезоне Холанд сыграл 53 матча, забил 52 мяча и отдал девять голевых передач. С «Манчестер Сити» норвежский нападающий выиграл требл: чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Мбаппе в сезоне-2022/2023 провёл 43 игры, забил 41 мяч и отдал 10 голевых передач. С «ПСЖ» француз выиграл чемпионат Лиги 1, а со сборной Франции дошёл до финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, где сделал хет-трик.