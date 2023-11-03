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Тюкавин: думал, «Золотой мяч» получит Холанд или Мбаппе. Но заслуженно вручили Месси

Тюкавин: думал, «Золотой мяч» получит Холанд или Мбаппе. Но заслуженно вручили Месси
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кого считал фаворитами на «Золотой мяч».

«Если «Золотой мяч» вручили Месси, то, значит, заслужено. Кто заслужил по сезону? Я думал, что награду получит Холанд или Мбаппе», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября в парижском театре Шатле. Награду выиграл вингер «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В прошлом сезоне Холанд сыграл 53 матча, забил 52 мяча и отдал девять голевых передач. С «Манчестер Сити» норвежский нападающий выиграл требл: чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Мбаппе в сезоне-2022/2023 провёл 43 игры, забил 41 мяч и отдал 10 голевых передач. С «ПСЖ» француз выиграл чемпионат Лиги 1, а со сборной Франции дошёл до финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, где сделал хет-трик.

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