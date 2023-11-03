Член совдира «Динамо» Гафин оценил выступление команды в групповом этапе Кубка России

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил выступление команды в групповом этапе Фонбет Кубка России.

«Давайте не будем смешивать Кубок и РПЛ. У Кубка закончился этот этап, и мы выполнили ситуационную микрозадачу. Что касается РПЛ, то сезон в разгаре. Будем судить по конечным результатам. За этот этап Кубка я бы никакую оценку не поставил», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 2 ноября, «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Эта победа позволила бело-голубым обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги команда Марцела Лички занимает четвёртое место, набрав 21 очко.