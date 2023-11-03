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Игрок «Оренбурга» Михайлов: считаю, что Мбаппе должен был забирать «Золотой мяч»

Игрок «Оренбурга» Михайлов: считаю, что Мбаппе должен был забирать «Золотой мяч»
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Полузащитник «Зенита», выступающий за «Оренбург» на правах аренды, Ярослав Михайлов высказался о победителе в номинации на «Золотой мяч».

«Согласен ли с тем, что Месси получил «Золотой мяч»? Нет. Мбаппе забил три мяча в финале чемпионата мира. Считаю, что именно он должен был забирать этот трофей. Ну и Холанд выдал сумасшедший сезон.

Для Месси это последний трофей? Думаю, да. Надо же учитывать и то, где именно он играет. Начинается эра игроков новых. Таких, как Мбаппе, Холанд, Беллингем», — приводит слова Михайлова «Евро-Футбол.Ру».

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября в парижском театре Шатле. Награду выиграл вингер «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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