Агент назвал трансфер Остона Урунова в «Спартак» ошибкой

Агент Кахор Муминов, представитель полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался о трансфере Остона Урунова в «Спартак» в 2020 году.

«Как сейчас у него дела? Всё хорошо. Доказывает своё мастерство в «Навбахоре», по оценкам сейчас лучший в чемпионате Узбекистана. Успешно сыграл против «Аль-Хиляля» с Неймаром, Малкомом и Милинковичем-Савичем. Да, в России у Остона не пошло, не справился, был слишком молод. К тому же выбрал ошибочный путь развития карьеры. Речь о «Спартаке»? Да. Будет ли на Остона спрос зимой? Урунов сейчас другой человек. Женился, повзрослел, поумнел. Талантливейший парень, будем следить за его дальнейшим развитием. До зимы он будет на родине. «Навбахор» нацелен выиграть чемпионат и успешно выступить в азиатской ЛЧ. А после, как я понял из личного общения с Остоном, он хочет попробовать себя уровнем повыше — если не в Европе, то в Азии», — приводит слова Муминова Sport24.

За «Навбахор» Урунов выступает с февраля 2023 года. Ранее футболист играл за такие команды, как «Уфа», «Урал», ташкентский «Локомотив» и «Пахтакор».