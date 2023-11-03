Севикян: в матче с «Динамо» у «Пари НН» не было никакой расслабленности или недооценки

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян подвёл итоги матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2).

«Мы на каждую игру настраиваемся на победу. Поэтому не было никакой расслабленности или недооценки. Мы играли с топовой командой России. Выходили только побеждать и играть на полную. Очень расстроились, несмотря на то что ничего не решалось. Юран настраивал как и на все матчи — говорил, что надо побеждать в любом случае. Нет товарищеских матчей», — сказал Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 2 ноября, «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1. Эта победа позволила бело-голубым обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. «Пари НН» с двумя очками остался на четвёртой строчке.