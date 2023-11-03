Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 12-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 3 ноября, матчем «Лас-Пальмас» — «Атлетико» М стартует 12-й тур испанской Ла Лиги.

В 12-м туре чемпионата Испании состоятся следующие десять встреч.

3 ноября, пятница:

«Лас-Пальмас» — «Атлетико» М (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 23:00 мск).

4 ноября, суббота:

«Осасуна» — «Жирона» (Памплона, 16:00 мск);

«Бетис» — «Мальорка» (Севилья, 18:15 мск);

«Сельта» — «Севилья» (Виго, 20:30 мск);

«Реал Сосьедад» — «Барселона» (Сан-Себастьян, 23:00 мск).

5 ноября, воскресенье:

«Алавес» — «Альмерия» (Витория, 16:0 мск);

«Валенсия» — «Гранада» (Валенсия, 18:15 мск);

«Вильярреал» — «Атлетик» Б (Вильярреал, 20:30 мск);

«Реал» М — «Райо Вальекано» (Мадрид, 23:00 мск).

6 ноября, понедельник:

«Хетафе» — «Кадис» (Хетафе, 23:00 мск).

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 28 очков. На втором месте идёт «Жирона», отстающая от лидера по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Атлетико» с 25 очками.

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