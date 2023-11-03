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Шунин заявил, что «Динамо» было важно выйти в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Шунин заявил, что «Динамо» было важно выйти в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что футболистам бело-голубых было важно выйти в четвертьфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а не оказаться в Пути регионов.

«Я считаю, что в первую очередь для нас важно было выйти, конечно, не в Путь регионов, а продолжить бороться с сильнейшими командами. Мы задачу выполнили, хотя было и непросто. Я считаю, что, наверное, сейчас не настолько важно, на каком месте мы закончили в этой части, самое главное, что мы двигаемся дальше. И нужно думать, конечно, о Кубке», — приводит слова Шунина ТАСС.

Накануне, 2 ноября, «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со счётом 2:1. Эта победа позволила бело-голубым обогнать «Краснодар» в таблице группы D и занять второе место. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги команда Марцела Лички занимает четвёртое место, набрав 21 очко.

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