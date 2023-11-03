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Игрок «Оренбурга» Гойкович: в матче с ЦСКА не было давления. Мы выполнили задачу

Игрок «Оренбурга» Гойкович: в матче с ЦСКА не было давления. Мы выполнили задачу
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался по итогам матча Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:3).

«Конечно, было желание выйти из группы именно с первого места. Но не было такого давления, что нужно обязательно выиграть сегодня. Состав поменялся по сравнению с игрой в Самаре — новые 11 игроков. Не было давления, что должны были выиграть. Гол сразу после пропущенного? Просто так получилось. Отличный розыгрыш, забрали мяч. Это не было заготовлено.

Перед началом сезона у нас была задача занять одно из первых двух мест в группе Кубка России. Сегодня была возможность закончить на первом, но мы выполнили задачу. Путь регионов или Путь РПЛ? Конечно, Путь РПЛ. Так у нас будет две игры. Если проигрываешь, идёшь в Путь регионов, и останется ещё минимальная интрига», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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