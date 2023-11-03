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Оздоев: в Греции матчи проводят без гостевых болельщиков, а топ-матчи судят иностранцы

Оздоев: в Греции матчи проводят без гостевых болельщиков, а топ-матчи судят иностранцы
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об особенностях чемпионата Греции.

«Последний матч в Афинах судил немец Брих. В Греции на большие матчи всегда приглашают иностранных арбитров. Нашу игру с «Панатинаикосом» судили португальцы. Сейчас вот — немец. В целом судейство в Греции достаточно неплохое. Как я понимаю, иностранцев стали приглашать на топ-матчи, чтобы не было споров. Раньше их было много. А ещё в Греции матчи проводят без гостевых болельщиков. После каких-то инцидентов совет безопасности принял такое решение. Поэтому на трибунах в Афинах были только местные», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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