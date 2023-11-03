Магомед Оздоев: надеюсь, что Россию всё-таки пустят на ЧМ-2026

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», признался, что хотел бы выступить в составе сборной России ещё на одном большом турнире.

«Любому футболисту, вне зависимости от возраста, хотелось бы сыграть на большом турнире. Чемпионат мира — это же как Олимпиада для спортсменов, которые ради неё всю жизнь тренируются. Это большой праздник, в котором все футболисты хотят поучаствовать. Надеюсь, что наших парней, сборную России туда всё-таки допустят Наверное, до конца года это будет понятно. Отбор на Евро закончится — начнётся квалификация ЧМ-2026. Хотя пока причин для оптимизма немного, судя по настроениям в спортивном мире», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.