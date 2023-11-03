Деменко: последние игры были проверкой для «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче «быков» с «Крыльями Советов». Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.

«Будет хороший матч. Обе команды играют в открытый футбол. «Крылья» забили много мячей. Но «Краснодар» в этом матче выглядит предпочтительнее, хоть «Крылья» и могут преподнести сюрприз. Даже Ивич говорил, что для них самая важная игра с «Крыльями». Он опасается, что Осинькин создал хорошую команду.

Последние игры были проверкой для «Краснодара» перед «Зенитом». Они выявляют, кто в каком состоянии и кто станет чемпионом. Ивич настраивает ребят, что надо бороться до конца. Сейчас отрыв от «Зенита» сократился», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.