Форвард «Урала» Шеттине высказался о поражении от «Ростова» в матче Кубка России

Бразильский нападающий «Урала» Гильерме Шеттине прокомментировал поражение в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«В игре довольно много было движения, у соперника были хорошие выходы в атаку. К сожалению, мы пропустили первый мяч, который отвлёк нас от нашей игры. Гол «в раздевалку» — это всегда тяжело. Соперник тяжёлый. Конечно, мы вернулись в игру, когда сравняли счёт, но соперник перевернул ход событий.

Мог бы назвать «Ростов» удобной командой, учитывая, что забил им и в Кубке, и в РПЛ? Когда я забивал эти два мяча, удача была на моей стороне. Я работаю, чтобы забивать всем командам. Работаю достаточно долго, чтобы эти голы были не только против одной команды», — приводит слова Шеттине «РБ Спорт».