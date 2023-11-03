Игрок «Оренбурга» Гойкович: третий гол ЦСКА — моя индивидуальная ошибка и невнимательность

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признал, что допустил приведшую к голу ошибку в матче Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:3).

«Третий гол ЦСКА в наши ворота — моя невнимательность. В этом эпизоде надо было сыграть быстрее — сразу или вперёд, или назад вратарю. Не знаю, почему так плохо сыграл. Это моя индивидуальная ошибка. Поддержала ли команда? Всё нормально. На нас не было большого давления. Но могли выиграть. Был счёт 1:2, у нас был шанс. Но с этим пропущенным голом было уже тяжело», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоялся 2 ноября. Игра прошла на домашней арене армейцев и завершилась победой красно-синих со счётом 3:1.