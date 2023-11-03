Хавбек «Краснодара» Эктов: со «Спартаком» на выезде всегда сложно играть

Полузащитник «Краснодара» Александр Эктов заявил, что выездные игры с московским «Спартаком» всегда являются тяжёлыми для команды Владимира Ивича.

«Каждый соперник важен для нашей команды, настраиваемся одинаково. Задача — выиграть, провести хороший матч по качеству, завершить победным результатом. Не могу сказать, что настраиваемся на «Спартак» по‑особенному. Понятно, что против них на выезде всегда тяжело играть. Мы счастливы выиграть и реабилитироваться после поражения от ЦСКА», — приводит слова Эктова «Матч ТВ».

Ранее на этой неделе «Краснодар» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Следующий матч «быки» проведут 5 ноября, краснодарцы примут на домашней арене «Крылья Советов» в игре 14-го тура РПЛ.