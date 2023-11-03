Денисов — о пенальти Соболева: он сам не понял, коснулся ли второй ногой мяча или нет

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о поражении в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Поражение от «Краснодара» обидное, потому что в концовке случился нереализованный пенальти. Хотя Соболь (Александр Соболев. — Прим. «Чемпионата») его реализовал, но не засчитали. Что он говорил в раздевалке? Было настолько всё непонятно: миллиметры, касания. Тяжело сказать. Да, нога поехала, он не отрицал, но при этом сам не понял, коснулся ли он второй ногой мяча или нет.

У нас была тяжёлая группа? В первую очередь нужно отметить, что мы в этой группе смерти вышли с первого места. Были тяжёлые игры, много непростых, например, с «Пари НН» — 5:4, сейчас с «Краснодаром». Все результативные. Почему так много голов? Была большая ротация, выходили люди без постоянной игровой практики. Это, наверное, сказывается», — сказал Денисов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил за это жёлтую карточку.