В «Ахмате» прокомментировали итоги жеребьёвки Пути регионов Кубка России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал результаты жеребьёвки Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Волгарь» — наш будущий соперник в Кубке России. Будем готовиться к нему не как к «Волгарю», а как к команде, которая будет играть против нас в Кубке. Мы не хотели выйти на какую-то конкретную команду. Можно хотеть всё что угодно, но есть жребий. Будем играть с теми, кто там выпал», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки грозненский «Ахмат» сыграет с астраханским «Волгарём». Встреча пройдёт на поле команды из Первой лиги.